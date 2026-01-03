Fulham-Liverpool | formazioni statistiche e anteprima

Analisi del match Fulham-Liverpool, in programma domenica 3 gennaio alle 14:00. Esamineremo le formazioni, le statistiche e le principali novità per offrire una panoramica completa di questa sfida di Premier League, evidenziando le situazioni attuali delle due squadre e le possibili chiavi di lettura dell’incontro.

2026-01-03 14:00:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Domenica il Liverpool si dirige a Craven Cottage cercando di riprendere slancio dopo un frustrante stallo di Capodanno, mentre affrontano il Fulham in Premier League. I Reds hanno visto la loro serie di vittorie interrotta da un pareggio a reti inviolate contro il Leeds, mentre anche il Fulham è stato costretto ad accontentarsi di un punto dopo essere stato fermato per 1-1 dal Crystal Palace. La capacità del Liverpool di far fronte senza Mohamed Salah ha ampiamente impressionato da quando l’esterno è partito per la Coppa d’Africa, ma la sua assenza è stata più evidente a metà settimana quando la squadra di Arne Slot non è riuscita a convertire il dominio in gol contro il Leeds. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Fulham-Arsenal: formazioni, statistiche e anteprima

Leggi anche: Fulham-Manchester City: formazioni, statistiche e anteprima

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Crystal Palace–Fulham, le formazioni ufficiali; Fulham-Liverpool: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Fulham - Liverpool: Pronostico E Quote (4 Gennaio 2026); Liverpool-Leeds | formazioni statistiche e anteprime.

Pronostico Fulham vs Liverpool – 4 Gennaio 2026 - La sfida di Premier League tra Fulham e Liverpool, in programma il 4 Gennaio 2026 alle 16:00 al Craven Cottage, promette un confronto intenso tra due squadre ... news-sports.it