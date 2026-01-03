Fulham-Liverpool domenica 04 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 16:00 si affrontano Fulham e Liverpool. In questa occasione si analizzeranno formazioni, quote e pronostici per una partita importante. Il Liverpool, dopo aver interrotto una serie di vittorie consecutive con un pareggio contro il Leeds ad Anfield, cerca conferme in un match che promette equilibrio e attenzione tattica.

Il Liverpool ha interrotto la serie di quattro vittorie consecutive iniziata a San Siro contro l'Inter pareggiando 0-0 ad Anfield contro il Leeds, constatando a proprie spese i progressi degli uomini di Danie Farke. I Reds comunque restano al quarto posto in classifica, che è già un ottimo risultato se pensiamo che il 26 novembre.

