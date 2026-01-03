Fulham-Liverpool domenica 04 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici Meno di 4 cartellini a Craven Cottage

Analisi e approfondimenti sulla sfida Fulham-Liverpool, in programma domenica 4 gennaio 2026 alle ore 16:00 a Craven Cottage. Verranno presentate formazioni, quote e pronostici, considerando anche la probabile assenza di più di tre cartellini. Il Liverpool, dopo aver interrotto una serie di quattro vittorie consecutive, ha pareggiato 0-0 contro il Leeds ad Anfield, evidenziando i miglioramenti degli avversari di Danie Farke.

Il Liverpool ha interrotto la serie di quattro vittorie consecutive iniziata a San Siro contro l'Inter pareggiando 0-0 ad Anfield contro il Leeds, constatando a proprie spese i progressi degli uomini di Danie Farke. I Reds comunque restano al quarto posto in classifica, che è già un ottimo risultato se pensiamo che il 26 novembre .

Fulham – Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... generationsport.it

Crystal Palace 1-1 Fulham Liverpool 0-0 Leeds Brentford 0-0 Tottenham Sunderland 0-0 Man City ! - facebook.com facebook

4 partite, 4 pareggi e solo 2 gol segnati in questa giornata di Premier League. Dopo Crystal Palace-Fulham (1-1) e Liverpool-Leeds (0-0), anche #City e #Tottenham non vanno oltre il pari nelle trasferte contro Sunderland e Brentford. La squadra di Guar x.com

