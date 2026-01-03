La nuova serie gialla di Harlan Coben su Netflix ha un epilogo perfettamente in linea con la tematica che si porta dietro. Tra sorprese e sacrifici. In streaming. La tradizione Netflix di Harlan Coben il primo dell'anno è stata rispettata. Ora dopo un bel binge watching per iniziare il 2026 all'insegna della serialità, veniamo all'epilogo e alla soluzione del mistero, che come al solito porta con sé tematiche, riflessioni e colpi di scena. Nella nostra spiegazione del finale di Fuga analizziamo gli sviluppi delle indagini della polizia e quelle parallele del padre protagonista, e finalmente la verità sulla scomparsa di sua figlia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fuga, la spiegazione del finale della serie Netflix: è tutta questione di padri (e figli)

