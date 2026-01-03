Fuga di monossido in un palazzo a Gradisca sei persone in ospedale

Alle prime luci del mattino del 3 gennaio 2026, una squadra dei vigili del fuoco di Gorizia è intervenuta a Gradisca d’Isonzo a seguito di una segnalazione di fuga di monossido di carbonio in un edificio residenziale. L’intervento ha coinvolto sei persone, trasportate in ospedale per accertamenti. L’episodio ha evidenziato l’importanza di interventi tempestivi per garantire la sicurezza degli abitanti in situazioni di emergenza domestica.

Qualche minuto prima delle 5.30 di oggi 3 gennaio 2026 una squadra della sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Gorizia, supportata dal funzionario di guardia, è intervenuta al primo piano di una palazzina a Gradisca d'Isonzo a seguito della segnalazione di una presunta fuga di gas.

