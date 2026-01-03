Fuga di gas in via Quarto guasto risolto | torna l' energia elettrica dopo 15 ore

È stato risolto oggi intorno alle 13 il guasto che aveva causato una fuga di gas in via Quarto. Dopo circa 15 ore di interventi di messa in sicurezza, l’energia elettrica è stata ripristinata nelle zone coinvolte. L’intervento ha permesso di garantire la sicurezza e ripristinare le condizioni normali nel quartiere.

Si è concluso oggi, intorno alle 13, il complesso intervento di messa in sicurezza di alcuni luoghi interessati dalla fuga di gas metano. I vigili del fuoco erano stati allertati ieri, verso le 19, per un intervento nella zona fra via Re David e via Quarto, nel quartiere San Pasquale di Bari.

Bari, fuga di gas in un palazzo di via Quarto. I residenti: «Una situazione segnalata da mesi» VIDEO - In corso le ultime operazioni: una tubazione di bassa pressione è stata riparata dai tecnici questa mattina all'alba ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, fuga di gas in via Quarto: al lavoro tre squadre di Vigili del fuoco - C'è voluta un'intera notte e metà mattinata per mettere in sicurezza la zona di via Quarto a Bari interessata da una fuga di gas. trmtv.it

Fuga di gas in via Quarto, residenti senza luce e metano x.com

Via Quarto a Bari è ancora chiusa al traffico per la fuga di gas rilevata in tarda serata. La falla è stata sistemata ma bisogna attendere i tempi tecnici affinché i residui di gas presenti nei cavidotti Enel, scendano di valore. Nel frattempo, gli abitanti della zona son - facebook.com facebook

