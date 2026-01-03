Fuga di gas in via Quarto guasto risolto | torna l' energia elettrica dopo 15 ore

È stato risolto oggi intorno alle 13 il guasto che aveva causato una fuga di gas in via Quarto. Dopo circa 15 ore di interventi di messa in sicurezza, l’energia elettrica è stata ripristinata nelle zone coinvolte. L’intervento ha permesso di garantire la sicurezza e ripristinare le condizioni normali nel quartiere.

Si è concluso oggi, intorno alle 13, il complesso intervento di messa in sicurezza di alcuni luoghi interessati dalla fuga di gas metano. I vigili del fuoco erano stati allertati ieri, verso le 19, per un intervento nella zona fra via Re David e via Quarto, nel quartiere San Pasquale di Bari. Il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

