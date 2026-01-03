Fuga di gas in un’abitazione | uomo muore per intossicazione da monossido

Un uomo di 68 anni è deceduto ieri a Montevarchi, in provincia di Arezzo, a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio provocata da una fuga di gas nell’abitazione. L’incidente si è verificato nel pomeriggio in via Ammiraglio Burzagli. La tragedia evidenzia l’importanza di controlli regolari e misure di sicurezza per prevenire rischi legati alle fughe di gas domestiche.

Montevarchi (Arezzo), 3 gennaio 2026 – Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri in un’abitazione di via Ammiraglio Burzagli, a Montevarchi, dove un uomo di 68 anni è morto a causa di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L’allarme è scattato intorno alle 18 per un possibile accumulo di gas all’interno dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente arieggiato i locali. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito gravissime: era in arresto cardiaco ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale valdarnese della Gruccia, dove è deceduto poco dopo l’arrivo. 🔗 Leggi su Lortica.it

