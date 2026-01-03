Fuga di gas in un’abitazione | uomo muore per intossicazione da monossido
Un uomo di 68 anni è deceduto ieri a Montevarchi, in provincia di Arezzo, a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio provocata da una fuga di gas nell’abitazione. L’incidente si è verificato nel pomeriggio in via Ammiraglio Burzagli. La tragedia evidenzia l’importanza di controlli regolari e misure di sicurezza per prevenire rischi legati alle fughe di gas domestiche.
Montevarchi (Arezzo), 3 gennaio 2026 – Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri in un’abitazione di via Ammiraglio Burzagli, a Montevarchi, dove un uomo di 68 anni è morto a causa di una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. L’allarme è scattato intorno alle 18 per un possibile accumulo di gas all’interno dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente arieggiato i locali. Le condizioni dell’uomo sono apparse da subito gravissime: era in arresto cardiaco ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale valdarnese della Gruccia, dove è deceduto poco dopo l’arrivo. 🔗 Leggi su Lortica.it
Leggi anche: Fuga di gas in un’abitazione, uomo di 68 anni muore per intossicazione da monossido
Leggi anche: Rodì Milici, uomo trovato morto in casa: probabile intossicazione da monossido
Fuga di gas in un’abitazione, uomo di 68 anni muore per intossicazione da monossido - È successo a Montevarchi, nell’Aretino, i soccorritori e i vigili del fuoco lo hanno trovato esanime. msn.com
Crollo dopo fuga di gas, morto l'uomo estratto dalle macerie - È deceduto l'uomo di 64 anni rimasto ferito questa mattina a Torre del Greco, a largo Benigno, nell'esplosione avvenuta all'interno di un appartamento posto a ridosso di una stabile a tre piani ... ansa.it
Fuga di gas in un’abitazione, uomo di 68 anni muore per intossicazione da monossido x.com
È stato segnalato mentre si allontanava dal giardino di un’abitazione e ha tentato la fuga verso via Cornigliano, ma è stato intercettato dalle volanti dopo il rapido dispiegamento sul posto e bloccato con refurtiva, circa novecento euro in contanti e attrezzi da sc - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.