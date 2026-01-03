Frecciargento Genova-Roma cancellati infuria la polemica | Torneranno dopo i lavori

Sono stati cancellati i treni Frecciargento che collegano Genova e Roma, a causa di lavori sulla linea tra la Spezia e Genova. I servizi interessati sono i convogli 8583 e 8597, sospesi fino a nuove comunicazioni. La decisione ha suscitato diverse reazioni, mentre si attendono aggiornamenti sulle tempistiche del ripristino del servizio.

Infuria la polemica per la soppressione dei treni Frecciargento che collegano Genova e Roma. I due convogli (l'8583 da Principe a Roma e l'8597 da Roma a Principe) sono stati cancellati nell'intero percorso a causa di lavori sulla linea tra il capoluogo ligure e la Spezia.

