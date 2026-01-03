Frattesi Juve Balzarini | Spalletti lo vuole questa la valutazione dell’Inter E se arriva… Rischia Koopmeiners!

Secondo Balzarini, l’Inter valuta Frattesi come un possibile acquisto, su richiesta di Spalletti. Se la trattativa si concretizza, potrebbe influire sul futuro di Koopmeiners. La situazione rimane in evoluzione, con i club che valutano attentamente le rispettive strategie di mercato. Restano da seguire gli sviluppi, mentre le valutazioni e le preferenze tecniche continuano a guidare le decisioni delle società coinvolte.

Frattesi Juve, Balzarini: «Spalletti lo vuole, questa la valutazione dell'Inter. E se arriva. Rischia Koopmeiners!». Il punto del giornalista sul futuro dell'interista. Il futuro tattico della Juventus potrebbe subire una metamorfosi importante nel corso del 2026, specialmente se dovesse concretizzarsi l'assalto a Davide Frattesi. Il centrocampista dell'Inter è l'obiettivo numero uno di Luciano Spalletti, che intende sfruttare la sua insoddisfazione a Milano per portarlo a Torino e farne il perno di un nuovo sistema di gioco. Il giornalista Gianni Balzarini, intervenendo sul proprio canale YouTube, ha analizzato come l'eventuale arrivo dell'ex Sassuolo obbligherebbe il tecnico a rivedere le gerarchie, mettendo potenzialmente in discussione anche i titolarissimi.

