frattesi inter posizione chiarissima del calciatore per il futuro

Il centrocampista Frattesi ha ormai definito la propria posizione riguardo al futuro con l'Inter. La sua scelta è chiara e senza equivoci, contribuendo a delineare le prospettive della sua carriera nel club nerazzurro. Restano da attendere eventuali sviluppi ufficiali, mentre l'atleta si concentra sui prossimi obiettivi professionali.

Inter News 24 Frattesi Inter, la posizione del centrocampista per il suo futuro è chiarissima. Ecco come stanno le cose e in che direzione si sta andando. Il mercato di gennaio della Beneamata si infiamma attorno al nome di Davide Frattesi, la dinamica mezzala romana nota per i suoi inserimenti fulminei e il fiuto del gol. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, quello che sembrava un copione già scritto dodici mesi fa potrebbe questa volta risolversi con un epilogo differente. Il calciatore avrebbe manifestato nuovamente il desiderio di lasciare Milano, in cerca di quella continuità d’impiego che finora, sotto la gestione tecnica di Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida dei campioni d’Italia —, ha faticato a trovare stabilmente. 🔗 Leggi su Internews24.com

