Frattesi Inter futuro incerto per il centrocampista | svelata la posizione del club

Il futuro di Davide Frattesi all'Inter rimane ancora da definire, con le trattative in corso e decisioni attese nei prossimi giorni. La situazione del centrocampista nerazzurro è attualmente incerta, e tutto dipenderà dagli sviluppi delle negoziazioni tra le parti coinvolte. La società seguirà con attenzione l’evolversi della situazione per chiarire il proprio orientamento.

Inter News 24 Frattesi Inter: il futuro del centrocampista nerazzurro è più incerto che mai: tutto si deciderà nei prossimi giorni. Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, sta vivendo un periodo di incertezze riguardo al suo futuro con i nerazzurri. Nonostante la stagione non sia ancora al termine, il giocatore sembra essere ormai ai margini del progetto di Cristian Chivu, che ha preferito altre soluzioni per il centrocampo. La sua posizione è ancora da definire, ma la dirigenza interista è chiara sulla questione: non si opporrà alla sua partenza, ma a certe condizioni. Frattesi: l'Inter non chiude la porta, ma la cessione dipende dalle offerte. Calciomercato Inter, Frattesi verso l'addio: la Turchia osserva e il club fissa il prezzo - Davide Frattesi sempre più ai margini dell'Inter: dalla Turchia arrivano segnali concreti, ecco la cifra richiesta dal club

Inter, Frattesi verso l’addio: i nerazzurri non vogliono rafforzare la Juventus - Calciomercato Inter, Frattesi verso l’addio: i nerazzurri non vogliono rafforzare la Juventus Il futuro di Davide Frattesi all’Inter appare sempre più incerto. tuttojuve.com

Frattesi, Juve ma non solo: le ultime - Il suo percorso in maglia nerazzurra sembra ormai giunto al capolinea, e se sarà gennaio o il prossimo ... fantacalcio.it

I dirigenti dell'Inter hanno comunicato a Frattesi che non hanno intenzione di ascoltare offerte in Serie A. Ad oggi ci sono offerte solo dalla Turchia, permanenza da non escludere. @Gazzetta_it - facebook.com facebook

#Inter, #Frattesi verso il #Fenerbahçe: ecco cosa manca. E #Calhanoglu… x.com

