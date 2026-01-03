Frane Barberino investe 5 milioni Guerra al dissesto idrogeologico

Il territorio di Barberino Tavarnelle nel Chianti è stato recentemente interessato da frane causate dalle intense piogge. Per affrontare questa problematica, l’amministrazione comunale ha deciso di investire 5 milioni di euro per interventi di prevenzione e ripristino. L’obiettivo è ridurre i rischi legati al dissesto idrogeologico e tutelare la sicurezza dei cittadini e dell’ambiente, in un contesto di crescente vulnerabilità dovuta alle condizioni climatiche.

Piogge e maltempo hanno reso il Chianti un territorio particolarmente fragile a frane e smottamenti. Come quello capitato lungo la strada del Morrocco Sambuca a Barberino Tavarnelle. Dove si è conclusa una fase delle opere di consolidamento e risanamento della frana che aveva costretto al un senso unico alternato per consentire di ultimare le opere di completamento dell'intervento infrastrutturale. Che era stato finanziato con risorse ministeriali del valore complessivo di 755mila euro. L'opera ha previsto la realizzazione di una palificazione, costituita da una cinquantina di pali trivellati in calcestruzzo, per contenere il tratto di strada in frana.

