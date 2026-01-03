Forti esplosioni scuotono Caracas | blackout e fumo sulla capitale venezuelana

Nella notte di Caracas, intorno alle 2 locali (le 7 in Italia), si sono uditi forti boati che hanno provocato blackout e fumo nella città. Le esplosioni hanno causato disagi alla popolazione e interrotto temporaneamente alcune attività, senza peraltro segnalare vittime o danni ingenti. La situazione rimane sotto osservazione mentre le autorità indagano sulle cause di questi eventi.

Nella notte di Caracas, intorno alle 2 locali (le 7 in Italia), si sono verificate forti esplosioni che hanno scosso la capitale venezuelana. Giornalisti di AFP e Reuters riferiscono che, negli stessi minuti, si sono uditi rumori simili a quelli di un sorvolo aereo. I boati, almeno sette, si sono ripetuti per circa quindici minuti. Dopo gli scoppi, è stata avvistata almeno una colonna di fumo nel cielo di Caracas. Testimoni riferiscono che un’area a sud della città, che ospita un’importante base militare, è rimasta senza elettricità. L’episodio arriva dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva inviato una flottiglia navale nei Caraibi e aveva parlato della possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela, affermando che il presidente Nicolas Maduro ha “i giorni contati”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

