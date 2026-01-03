Forti esplosioni nella notte a Caracas avvertito anche sorvolo di aerei | Colpita base militare

Nella notte a Caracas si sono registrate intense esplosioni, accompagnate da suoni simili a sorvoli di aerei. Secondo quanto riportato, una base militare sarebbe stata colpita. L’evento ha suscitato attenzione nella capitale venezuelana, ancora in fase di accertamento. Restano da chiarire le cause e le eventuali conseguenze di quanto accaduto.

(Adnkronos) – Forti esplosioni si sono verificate nella notte a Caracas, capitale del Venezuela, accompagnate da suoni simili a sorvoli di aerei. Lo riporta l’Afp, aggiungendo che le detonazioni sono avvenute attorno alle 2, ora locale. Almeno sette le esplosioni che si sono verificate nella città, riferiscono diverse testate, che riportano anche di una grande . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Forti esplosioni nella notte a Caracas, avvertito anche sorvolo di aerei: “Colpita base militare” Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni a Caracas: avvertito anche sorvolo di aerei Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni nella notte udite a Caracas Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Venezuela, forti esplosioni nella notte a Caracas: “Avvertito anche il passaggio di aerei”; Esplosioni a Caracas e passaggio di aerei, cosa è successo in Venezuela; Venezuela, forti esplosioni a Caracas; Forti esplosioni nella notte a Caracas. Tajani: 'Seguo l'evoluzione. Meloni costantemente informata'. Venezuela, forti esplosioni a Caracas. Testimoni: “Colpite basi militari”. Diversi quartieri senza elettricità - Testimoni riferiscono di aerei a bassa quota e basi militari colpite. quotidiano.net

Venezuela, forti esplosioni a Caracas: avvertiti aerei in volo. Blackout in diversi quartieri, anche siti militari - Venezuela, forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. ilgazzettino.it

Venezuela, forti esplosioni udite a Caracas - Secondo quanto riferito da un giornalista della France Presse forti esplosioni sono state accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo ... msn.com

Trump sta bombardando il Venezuela Forti esplosioni udite a Caracas Si sono verificate mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha dispiegato una flottiglia navale nei Caraibi, ha sollevato la possibilità di attacchi terrestri contro il Paese x.com

