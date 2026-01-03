Forti esplosioni a Caracas il presidente della Colombia | Stanno bombardando

Le recenti esplosioni a Caracas hanno attirato l'attenzione internazionale, con il presidente della Colombia, Gustavo Petro, che ha riferito di un bombardamento in corso. Questa situazione evidenzia una crisi in evoluzione nella capitale venezuelana, suscitando preoccupazioni sulla stabilità della regione. Restano da chiarire le cause e le conseguenze di questi eventi, mentre le autorità monitorano la situazione e cercano di garantire la sicurezza.

"Caracas è sotto bombardamento in questo momento". Lo denuncia il presidente del Venezuela Gustavo Petro. In città si segnalano esplosioni e colonne di fumo intorno alle basi militari di Fort Tiuna e La Carlota. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni a Caracas Leggi anche: Venezuela, forti esplosioni udite a Caracas Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Venezuela, forti esplosioni udite a Caracas; Venezuela, forti esplosioni nella notte a Caracas: “Avvertito anche il passaggio di aerei”; Venezuela, forti esplosioni a Caracas; Esplosioni a Caracas e passaggio di aerei, cosa è successo in Venezuela. Venezuela, forti esplosioni a Caracas: «Colpite basi militari» - Per i testimoni erano accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo. italiaoggi.it

Venezuela, forti esplosioni a Caracas. Testimoni: “Colpite basi militari”. Diversi quartieri senza elettricità - Testimoni riferiscono di aerei a bassa quota e basi militari colpite. quotidiano.net

Forti esplosioni a Caracas. Il colombiano Gustavo Petro: "Allertate il mondo intero, attaccano il Venezuela" - Almeno sette esplosioni e rumori di aerei a bassa quota, fumo nella zona di una base militare e interruzioni di corrente in molti quartieri della capitale ... huffingtonpost.it

Venezuela, forti esplosioni nella notte a Caracas: “Avvertito anche il passaggio di aerei” x.com

