Forti esplosioni a Caracas il governo del Venezuela denuncia un attacco militare degli USA

Le notizie delle recenti esplosioni a Caracas sollevano preoccupazioni internazionali. Il governo venezuelano denuncia un attacco militare degli Stati Uniti, mentre il presidente colombiano ha lanciato un allarme, segnalando che la capitale venezuelana sarebbe sotto bombardamento. La situazione rimane in evoluzione, e sono in corso verifiche da parte delle autorità coinvolte. Seguite gli aggiornamenti per comprendere meglio gli sviluppi di questa delicata crisi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L'allarme lanciato dal presidente colombiano. « Caracas è sotto bombardamento. Avvisate il mondo: il Venezuela è stato attaccato ». Con queste parole il presidente colombiano Gustavo Petro ha denunciato sui social le forti esplosioni registrate nella capitale venezuelana alle 2 di notte, corrispondenti alle 7 del mattino in Italia. Petro è stato il primo leader internazionale a rendere pubblica la notizia, parlando esplicitamente di missili in azione e chiedendo l'immediato intervento della comunità internazionale. La risposta di Caracas: stato di emergenza. Il governo del Venezuela ha reagito ordinando il dispiegamento del comando per la difesa integrale della nazione.

Forti esplosioni udite a Caracas, il Venezuela accusa gli USA di aggressione - Il presidente Nicolas Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza e chiesto «mobilitazione» della popolazione dopo l'attacco ... cdt.ch

Forti esplosioni a Caracas 'Gravissima aggressione militare degli Usa' - Maduro dichiara lo stato di emergenza e chiede la "mobilitazione" della popolazione. ansa.it

Forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (le 7 in Italia) a Caracas e in altre località nei dintorni. Almeno sette esplosioni e aerei a bassa quota sono stati uditi nella capitale venezuelana, - facebook.com facebook

#Venezuela | La #Farnesina, l'Ambasciata d'Italia e il Consolato Generale seguono la situazione a Caracas a seguito delle forti esplosioni avvenute in città questa mattina. Ministro @Antonio_Tajani è informato e ne segue l’evoluzione. Per emergenze o segn x.com

