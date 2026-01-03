Forti esplosioni a Caracas il governo del Venezuela | Aggressione militare degli USA
Le recenti esplosioni a Caracas hanno portato il governo venezuelano a dichiarare lo stato di emergenza, attribuendo gli attacchi a un’aggressione militare degli Stati Uniti. Il presidente Nicolas Maduro ha condannato l’evento, denunciando un tentativo di imporre una guerra coloniale. La situazione rimane tesa, mentre le autorità monitorano gli sviluppi e cercano di garantire la sicurezza nel paese.
