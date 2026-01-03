Forti esplosioni a Caracas il governo del Venezuela | Aggressione militare degli USA

Le recenti esplosioni a Caracas hanno portato il governo venezuelano a dichiarare lo stato di emergenza, attribuendo gli attacchi a un’aggressione militare degli Stati Uniti. Il presidente Nicolas Maduro ha condannato l’evento, denunciando un tentativo di imporre una guerra coloniale. La situazione rimane tesa, mentre le autorità monitorano gli sviluppi e cercano di garantire la sicurezza nel paese.

Forti esplosioni a Caracas, Trump ha ordinato attacchi militari - Caracas: "Gravissima aggressione militare" degli Stati Uniti. ticinonews.ch

Venezuela, forti esplosioni udite nella notte a Caracas. Il governo: "Gravissima aggressione militare degli USA" - Almeno sette boati intorno alle 2 locali nella capitale venezuelana, con persone in strada in diversi quartieri. msn.com

Forti esplosioni a Caracas. Il colombiano Gustavo Petro: "Allertate il mondo intero, attaccano il Venezuela" x.com

Forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. Lo ha riferito un giornalista della France Presse. Le esplosioni si sono verificate mentre il presidente degli Stati Uniti Do - facebook.com facebook

