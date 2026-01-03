Formia 22enne accoltellata in stazione mentre attendeva il treno

Una giovane di 22 anni è stata ferita con un’arma da taglio alla stazione di Formia nelle prime ore di sabato. La donna, residente a Minturno, attendeva il treno insieme al fidanzato quando è avvenuta l’aggressione. La vicenda è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità, che stanno cercando di chiarire le modalità e i motivi dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione nelle prime ore di sabato alla stazione ferroviaria di Formia. Una ragazza di 22 anni, residente a Minturno, è stata ferita con un’arma da taglio mentre si trovava sulla banchina insieme al fidanzato, in attesa del primo treno per rientrare a casa. La ricostruzione: due fendenti senza apparente motivo. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata accoltellata senza apparente motivo da una clochard di 32 anni che gravitava nei pressi dello scalo ferroviario. La 22enne è stata colpita con due fendenti, uno sotto una scapola e l’altro a un gluteo. I soccorsi e il ricovero al Goretti di Latina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Formia, 22enne accoltellata in stazione mentre attendeva il treno Leggi anche: Ragazza accoltellata alla stazione di Formia, ferita una 22enne Leggi anche: Treno soppresso sulla Roma-Formia, interviene anche il sindaco: “Venga ripristinato” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ragazza di 22 anni accoltellata sulla banchina della stazione di Formia: è in prognosi riservata - Stava aspettando il primo treno della mattina alla stazione di Formia per tornare a casa, la 22enne di Minturno che è stata aggredita intorno alle 5 nella cittadina del golfo da una senza fissa dimora ... rainews.it

Formia, 22enne accoltellata da una clochard alla stazione: è in prognosi riservata - La giovane era insieme al fidanzato quando sarebbe nata una discussione con una donna senza fissa dimora, poi degenerata ... latinaoggi.eu

Accoltellata in stazione da una clochard davanti al fidanzato: 22enne elitrasportata al Goretti - Una giovane di 22 anni è ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo essere stata accoltellata ... latinapress.it

FORMIA: La 22enne ferita trasferita all'ospedale Goretti di Latina - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.