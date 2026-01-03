Forbidden Fruit, Anticipazioni Turche: La Morte Di Sahika Nelle prossime puntate, un piano vendicativo si conclude in modo drammatico, portando alla scomparsa di Sahika dopo un brindisi sospetto. La serie si avvicina a una fase più oscura e complessa, con eventi che mettono a rischio la sicurezza dei protagonisti. Segui gli sviluppi di Forbidden Fruit per scoprire come si evolveranno le vicende di Sahika e il destino dei personaggi coinvolti.

Un piano vendicativo finisce nel sangue:?ahika sparisce dopo un brindisi sospetto. Forbidden Fruit entra nella sua fase più cupa e pericolosa. Quella che doveva essere una serata di tregua si trasforma in un incubo.?ahika, abituata a tramare nell’ombra, non immagina che il gioco le stia sfuggendo di mano. Accetta un brindisi da Hasan Ali, convinta si tratti di una proposta di pace. Ma in quel bicchiere si nasconde ben altro: la vendetta ha il sapore amaro di un farmaco letale. Mentre la donna crolla sotto gli occhi atterriti del suo avversario, Hasan Ali capisce di aver esagerato. La situazione gli esplode tra le mani, e inizia la corsa contro il tempo per cancellare ogni traccia. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

