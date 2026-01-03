Forbidden fruit 2 replica puntata del 3 gennaio in streaming | Video Mediaset

Oggi, sabato 3 gennaio, torna in streaming Forbidden Fruit 2, la soap turca disponibile su Video Mediaset. Nell’episodio di questa sera, Ender decide di prendere le distanze da Kaya e mette in discussione anche il rapporto tra Kaya e Orhan, avvertendo che le azioni di quest’ultimo potrebbero causare dolore. Un episodio che approfondisce le tensioni tra i personaggi e le loro relazioni.

Nuovo appuntamento oggi – sabato 3 gennaio – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Ender vuole mantenere le distanze da Kaya e minaccia anche il miglior amico di lui, Orhan: se continuerà ad agire in questo modo, Kaya soffrirà. Yildiz ottiene dalla signora Tulin l'indirizzo del vecchio quartiere in cui abitava Ender e cerca di scoprire qualche informazione sul passato della donna, la sua ingenuità però la porterà a fidarsi di una banda di truffatori.

«Quando sono arrivata lì, non avrei mai pensato che fosse il giorno del mio matrimonio». Questo è il momento che tutti i fan di Forbidden Fruit aspettavano da tempo: finalmente Alihan e Zeynep si sposano, proprio nell’episodio che andrà in onda sabato 3 gen - facebook.com facebook

