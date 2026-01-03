Fontivegge accoltella un uomo in faccia e scappa | trovato e rinchiuso in carcere

A Fontivegge, un uomo è stato ferito con un colpo di coltello al volto prima di fuggire. La Polizia di Perugia ha rintracciato e arrestato il sospettato, un 32enne di origini, che è stato successivamente rinchiuso in carcere. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura.

Coltellate a Fontivegge, preso e chiuso in carcere. Gli agenti della Squadra Mobile di Perugia hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura di Perugia, nei confronti di un 32enne di origini.

