Fonti rinnovabili Anche la Faliero Sarti nella comunità energetica
Un’azienda energivora del distretto potenzia il percorso della sostenibilità entrando nella comunità energetica (Cer) allestita a Campi Bisenzio dal gruppo Francesco Bellucci e Giuseppe De Luca. A fare il passo di adesione alla Cer, non è un’azienda qualsiasi, ma una realtà storica e solida del distretto come il lanificio " Faliero Sarti ". Ed entrare in una Comunità Energetica Rinnovabile significa per un gruppo di cittadini, imprese, enti locali unirsi per produrre, condividere e consumare energia elettrica da fonti rinnovabili su scala locale, ottenendo benefici economici, sociali e ambientali, come la riduzione dei costi, la lotta allo spreco e la diminuzione delle emissioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
