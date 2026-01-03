La Fondazione Mps ha avviato un sondaggio online intitolato

’La tua idea della Fondazione Mps!’: questo il titolo del questionario online pubblicato sulla pagina web di Palazzo Sansedoni e rivolto a cittadini, imprese e associazioni. "L’operatività della Fondazione è cambiata molto in questi anni – si spiega prima del sondaggio –. Per evidenziare la portata di questo cambiamento usiamo spesso la metafora del passaggio da un ’egosistema’, nel quale la Fondazione era al centro, a un ’ecosistema’, nel quale invece agisce come un soggetto abilitatore, al pari degli altri. Questi cambiamenti sono stati progressivi e il frutto di specifiche strategie". La spiegazione prosegue: "Ora riteniamo sia giunto il momento di promuovere ulteriormente una cultura di condivisione e responsabilità, fondata sulla trasparenza e la fiducia; per questo è per noi cruciale coinvolgere gli altri attori dell’ecosistema a esprimere la propria opinione sull’attuale ruolo operativo della Fondazione, con la libertà di avanzare suggerimenti, dubbi, richieste e critiche". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fondazione Mps. Sondaggio tra i cittadini

Leggi anche: Fondazione Mps, progetti e bilanci. Dieci milioni per le erogazioni

Leggi anche: Il grande cuore della Fondazione Mps. Un milione e mezzo per i costumi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fondazione Mps. Sondaggio tra i cittadini.

Fondazione Mps. Sondaggio tra i cittadini - ’: questo il titolo del questionario online pubblicato sulla pagina web di Palazzo ... lanazione.it