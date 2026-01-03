Fondazione Arena conquista l' Australia | Aida di Zeffirelli vola ad Adelaide

Fondazione Arena di Verona annuncia con soddisfazione la sua prima trasferta in Australia, portando l’opera Aida di Zeffirelli a Adelaide. Questa iniziativa rappresenta un importante momento di scambio culturale e di diffusione del patrimonio lirico italiano, consolidando il ruolo della fondazione nel panorama internazionale. La rappresentazione si inserisce nel percorso di promozione e valorizzazione dell’opera lirica, offrendo agli appassionati un’opportunità unica di condividere un classico senza confini.

Fondazione Arena di Verona ha confermato che la storica trasferta in Australia della sua opera regina è realtà. L’imponente allestimento dell'Aida di Giuseppe Verdi, ideato dal leggendario Franco Zeffirelli, sarà messo in scena all’Adelaide Oval nelle serate di venerdì 26 e sabato 27 febbraio. 🔗 Leggi su Veronasera.it

