Domenica 4 gennaio 2026 alle 12:30 si sfidano Foggia e Catania, due formazioni del girone C di Serie C. La partita si disputerà allo Zaccheria e rappresenta un'importante occasione per entrambe di consolidare la propria posizione in una delle zone più combattute del campionato. In questa anteprima, analisi delle formazioni, quote, pronostici e i convocati delle due squadre.

Il girone C di Serie C è in assoluto quello più combattuto con 3 squadre che sono in corsa per il primo posto e altre 2 che potrebbero anche rientrare: una di queste è il Catania di scena oggi sul campo del Foggia. I satanelli hanno trovato in Barillari un allenatore capace di tenerli in linea di galleggiamento nonostante una situazione societaria complicata che ha portato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Foggia-Catania (domenica 04 gennaio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Etnei corsari allo Zaccheria

Catania, Toscano avverte: “A Foggia serviranno intensità e cattiveria agonistica” - Alla vigilia della trasferta di Foggia, l’allenatore del Catania Domenico Toscano presenta una sfida ricca di insidie. cataniatoday.it