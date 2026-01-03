Foggia-Catania domenica 04 gennaio 2026 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Etnei corsari allo Zaccheria
Domenica 4 gennaio 2026 alle 12:30 si sfidano Foggia e Catania, due formazioni del girone C di Serie C. La partita si disputerà allo Zaccheria e rappresenta un'importante occasione per entrambe di consolidare la propria posizione in una delle zone più combattute del campionato. In questa anteprima, analisi delle formazioni, quote, pronostici e i convocati delle due squadre.
Il girone C di Serie C è in assoluto quello più combattuto con 3 squadre che sono in corsa per il primo posto e altre 2 che potrebbero anche rientrare: una di queste è il Catania di scena oggi sul campo del Foggia. I satanelli hanno trovato in Barillari un allenatore capace di tenerli in linea di galleggiamento nonostante una situazione societaria complicata che ha portato . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Foggia-Catania (domenica 04 gennaio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Lumezzane-Vicenza (domenica 04 gennaio 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Pochi gol al Salieri
Foggia-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Catania, quante notturne; Foggia-Catania (domenica 04 gennaio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Foggia - Catania - Serie C.
Catania, Toscano avverte: “A Foggia serviranno intensità e cattiveria agonistica” - Alla vigilia della trasferta di Foggia, l’allenatore del Catania Domenico Toscano presenta una sfida ricca di insidie. cataniatoday.it
Foggia-Catania: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Il Catania fa visita al Foggia per la ventesima giornata del Girone C di Serie C: le formazioni, il canale tv e dove vedere il match in diretta streaming. calciomercato.com
Pronostico Foggia-Catania | Serie C – Domenica 4 Gennaio 2026 - La 20esima giornata del Girone C di Serie C prosegue domenica 4 Gennaio 2026: pronostico Foggia- sportnotizie24.com
Foggia–Catania: Bruzzaniti regolarmente convocato In vista della sfida contro il Foggia Calcio, in programma domani alle 12.30 allo stadio Pino Zaccheria e valida per la 20ª giornata del girone C di Serie C Sky Wifi 2025/26, mister Domenico Toscano ha dira - facebook.com facebook
Verso Foggia-Catania: ventuno rossazzurri convocati Squalificato: Lunetta. Indisponibili: Allegretto, Aloi, Cicerelli, Ierardi. #CataniaFC x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.