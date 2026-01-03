Focolaio e scoppio rimangono anomali Il panico nel locale colpa dei gas tossici

Un incendio a Crans-Montana ha generato un focolaio insolito e un’esplosione, alimentando il panico tra i presenti. Testimoni riferiscono di gas tossici che avrebbero contribuito alla rapida diffusione delle fiamme. Alcuni video mostrano i momenti immediatamente successivi all’inizio dell’incendio, quando il locale era ancora in fase di sviluppo prima che le fiamme lo rendessero una trappola mortale.

Alcuni video mostrano gli istanti dopo l'inizio dell'incendio nel locale di Crans-Montana prima che le fiamme avvolgessero tutte le pareti trasformandolo in una trappola mortale. Come si sia passati da un rogo localizzato a un inferno, lo abbiamo chiesto ad Alessandro Leonardi, ingegnere chimico specializzato nella modellazione avanzata degli incendi, tra i papà delle norme europee per la classificazione della reazione al fuoco dei materiali. È stato il flashover di cui parlano le autorità svizzere? «L'ipotesi del flashover come causa primaria calza poco con un ambiente chiuso come un seminterrato che sembra non avesse neanche aperture verso l'esterno.

