Foca monaca a Bergeggi il ritorno dopo un secolo

La foca monaca è tornata a frequentare le acque di Bergeggi dopo un secolo, confermando le segnalazioni degli ultimi mesi. Uno studio scientifico ha verificato che l’ambiente locale rappresenta un habitat favorevole per questa specie, indicandone un possibile ripopolamento e un importante ritorno alla biodiversità della zona.

