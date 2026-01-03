Fiumicino demolito l’ex alloggio del custode alla Porto Romano | in arrivo nuove aule

A Fiumicino, è stata demolita ieri l’ex alloggio del custode dell’Istituto Comprensivo Porto Romano, situato in via Giuseppe Bignami. L’intervento rientra nel progetto di riqualificazione dell’edificio scolastico, che prevede la realizzazione di nuove aule per migliorare gli spazi didattici. La demolizione rappresenta un passo importante verso il potenziamento delle strutture scolastiche della zona.

Fiumicino – È stato demolito ieri l’ex alloggio del custode all’interno dell’ Istituto Comprensivo Statale Porto Romano di Fiumicino, in via Giuseppe Bignami. L’intervento rientra in un progetto più ampio che prevede di ampliare e migliorare gli spazi destinati alla didattica. Al posto della struttura demolita sorgerà un nuovo corpo di fabbrica su due livelli, progettato secondo criteri costruttivi aggiornati e funzionali alle esigenze della scuola. Il nuovo edificio ospiterà quattro aule moderne, dotate di tecnologie adeguate, oltre a servizi igienici realizzati nel rispetto delle più recenti normative in materia di sicurezza e accessibilità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

