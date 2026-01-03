Firenze | Piero Pelù e Gianna Fratta si sono separati Il messaggio del rocker sui social

Piero Pelù e Gianna Fratta, figura nota nel panorama musicale, hanno annunciato la loro separazione attraverso i social. Il rocker fiorentino e la direttrice d’orchestra hanno deciso di intraprendere strade diverse, mantenendo un rapporto di rispetto. La notizia, comunicata pubblicamente, segna un momento di cambiamento sia per Pelù che per Fratta, entrambi riconosciuti nel mondo della musica e dell’arte.

