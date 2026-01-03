Firenze | arrestato latitante durante controllo a Capodanno 2026

Durante un controllo a Capodanno 2026 in via Pistoiese, a Firenze, i militari hanno arrestato un uomo latitante, destinatario di un provvedimento di esecuzione pena emesso nel marzo 2024 dalla Procura di Genova. L'intervento ha permesso di rintracciare e assicurare alla giustizia il soggetto ricercato, evidenziando l’efficacia delle operazioni di controllo nel territorio.

Il fermo è avvenuto in via Pistoiese, dove i militari hanno sottoposto a controllo un uomo che, a seguito degli immediati accertamenti, è risultato destinatario di un provvedimento di esecuzione pena emesso nel marzo 2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova

