Fiorentina | Solomon sarà convocato per la Cremonese
Manor Solomon sarà convocato dalla Fiorentina per la partita contro la Cremonese, in programma domenica 4 gennaio 2026. L’attaccante israeliano, recentemente arrivato in rosa, potrà così essere a disposizione del tecnico per questa sfida di campionato. La sua presenza rappresenta un’opportunità importante per la squadra in vista delle prossime gare.
Manor Solomon sarà a disposizione della Fiorentina già per la partita di domani, domenica 4 gennaio 2026, contro la Cremonese L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
