Fiorentina Kean è tornato Solomon può già giocare contro la Cremonese

La Fiorentina si prepara alla sfida contro la Cremonese, in programma a breve al Viola Park. Kean è tornato a disposizione, mentre Solomon può già essere impiegato in questa partita. La squadra di Vanoli cerca continuità e risposte importanti nel cammino stagionale, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e alimentare le speranze di salvezza. Un appuntamento da seguire con attenzione per tifosi e addetti ai lavori.

Firenze, 3 gennaio 2026 - Vigilia di lavoro per la Fiorentina al Viola Park, in attesa di una partita contro la Cremonese che si annuncia ancora da circoletto rosso per le ambizioni salvezza della squadra di Vanoli e utile per misurare ancora una volta il termometro del tifo gigliato. In mattinata è rientrato Moise Kean dopo quasi una settimana di permesso. Il centravanti della Fiorentina non dovrebbe giocare dal primo minuto. Ha saltato diversi allenamenti in gruppo e dunque non è nemmeno al meglio fisicamente, ma a far perdere la bilancia dalla parte di Piccoli ci sono anche dinamiche di gruppo da rispettare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiorentina, Kean è tornato. Solomon può già giocare contro la Cremonese Leggi anche: Fiorentina: mistero Kean. Non si è mai allenato in settimana. Ma Vanoli potrà farne a meno contro la Cremonese? Dodò: post con Solomon Leggi anche: Fiorentina: Solomon sarà convocato per la Cremonese Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Fiorentina a Vanoli è stato appena comunicato il suo futuro. Fiorentina, Kean è tornato al Viola Park: cosa filtra in vista della Cremonese - L'attaccante della Fiorentina ha saltato tutta la settimana di allenamento e ritiro. msn.com

