Fiorentina è polemica per l’acquisto dell’attaccante israeliano Solomon | Sostiene la guerra di Netanyahu

La Fiorentina è al centro di polemiche per l'acquisto dell’attaccante israeliano Solomon, accusato di sostenere la guerra di Netanyahu. Domenica alle 15 allo stadio Artemio Franchi, i toscani affrontano la Cremonese in una partita decisiva per la salvezza in Serie A, con la squadra che cerca punti fondamentali in un momento difficile.

Domenica ore 15, stadio Artemio Franchi. La Fiorentina si gioca la partita da ultima spiaggia per evitare la retrocessione in Serie B contro la Cremonese. Con un’arma in più sul campo che però si è rivelata a doppio taglio: l’acquisto di Manor Solomon, attaccante israeliano appena arrivato in prestito dal Tottenham, è diventato un caso politico per la sua nazionalità e soprattutto le idee espresse in passato. Esterno rapido e di fantasia, ancora relativamente giovane (26 anni) nonostante un percorso internazionale già lungo, dopo i primi passi in patria Solomon è cresciuto calcisticamente in Ucraina, con lo Shakhtar Donetsk, quindi la chiamata in Inghilterra: Fulham, Tottenham e Leeds, la sua annata migliore con 10 reti, anche se in Championship, la Serie B inglese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

