Fiocco rosa per Anna Tatangelo è nata la secondogenita Beatrice

Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta: questa mattina a Roma è nata Beatrice, la figlia avuta con il compagno Giacomo Buttaroni. La nascita si è verificata in una clinica della capitale, confermando l’arrivo di un nuovo membro nella famiglia. La notizia è stata diffusa dall’Adnkronos, aggiungendo un aggiornamento sulla vita privata della cantante.

(Adnkronos) – Fiocco rosa per Anna Tatangelo. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, è nata questa mattina, in una clinica romana, Beatrice, la figlia avuta dal compagno Giacomo Buttaroni. La gravidanza era stata annunciata dalla cantante a giugno 2025 con un post su Instagram. "Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: “È nata”. Fiocco rosa per Anna Tatangelo, come ha chiamato la figlia Leggi anche: Fiocco rosa all’ospedale di Seriate: Melanie è la prima nata del 2026 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Forti esplosioni nella notte a Caracas, avvertito anche sorvolo di aerei: Colpita base militare. Anna Tatangelo mamma-bis, è nata la figlia Beatrice - Secondo quanto apprende l’Adnkronos, è nata questa mattina, in una clinica romana, Beatrice, la figlia avuta dal compagno ... msn.com

Fiocco rosa per Anna Tatangelo, è nata la secondogenita Beatrice - Secondo quanto apprende l’Adnkronos, è nata questa mattina, in una clinica romana, Beatrice, la figlia avuta dal compagno Giacomo Buttaroni. msn.com

Gravidanze vip, Anna Tatangelo, Delia Duran, Federica Pellegrini, Diletta Leotta: tutti i fiocchi rosa e blu in arrivo nel 2026 - Salutato il 2025, tra chi fa il bilancio dei mesi passati e chi si appresta a elencare i propositi per l’anno nuovo – con la promessa di portarli a termine –, ... leggo.it

Fiocco rosa all’Ospedale di Erba per la prima nata del 2026: Emma, 02/01/2026 ore 00:58 Congratulazioni ed i più sinceri auguri a mamma Jessica, a papà Graziano e alla sorella Sabrina; e benvenuta piccola Emma - facebook.com facebook

Fiocco rosa a Trieste: Margot Mia inaugura il 2026, prima nata dell’anno in città triesteallnews.it/2026/01/fiocco… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.