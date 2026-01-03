Fiocco rosa per Anna Tatangelo è nata la secondogenita Beatrice

Da periodicodaily.com

Anna Tatangelo è diventata mamma per la seconda volta: questa mattina a Roma è nata Beatrice, la figlia avuta con il compagno Giacomo Buttaroni. La nascita si è verificata in una clinica della capitale, confermando l’arrivo di un nuovo membro nella famiglia. La notizia è stata diffusa dall’Adnkronos, aggiungendo un aggiornamento sulla vita privata della cantante.

(Adnkronos) – Fiocco rosa per Anna Tatangelo. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, è nata questa mattina, in una clinica romana, Beatrice, la figlia avuta dal compagno Giacomo Buttaroni.  La gravidanza era stata annunciata dalla cantante a giugno 2025 con un post su Instagram. "Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

