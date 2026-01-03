Finn Wolfhard, noto per il suo ruolo di Mike in Stranger Things, ha annunciato che nel 2026 intende dedicarsi maggiormente alla musica. Dopo la conclusione della serie Netflix, l’attore e musicista ha condiviso i suoi progetti futuri, evidenziando un ritorno alle sue passioni artistiche. Questa scelta segna un nuovo capitolo nella sua carriera, orientato a sviluppare ulteriormente il suo percorso musicale.

L'interprete di Mike nel progetto dei fratelli Duffer ha svelato quali sono i suoi progetti ora che la serie Netflix si è conclusa dopo cinque stagioni. La serie Stranger Things si è conclusa dopo cinque stagioni e Finn Wolfhard, interprete di Mike, ha ora parlato dei suoi progetti per il futuro. La giovane star, intervistata da Esquire, ha ammesso che i fan potrebbero vederlo maggiormente impegnato in un altro settore artistico. I progetti di Fin Wolfhard per il 2026 Parlando di ciò che lo attende dopo aver detto addio a Hawkins, Finn Wolfhard ha rivelato che vuole concentrarsi sulla sua passione per la musica e dedicarsi alla sua band, The Aubreys. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Finn Wolfhard, dopo l'addio a Stranger Things: "Nel 2026 mi dedicherò di più alla musica"

