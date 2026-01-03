Finn Wolfhard dopo l' addio a Stranger Things | Nel 2026 mi dedicherò di più alla musica
Finn Wolfhard, noto per il suo ruolo di Mike in Stranger Things, ha annunciato che nel 2026 intende dedicarsi maggiormente alla musica. Dopo la conclusione della serie Netflix, l’attore e musicista ha condiviso i suoi progetti futuri, evidenziando un ritorno alle sue passioni artistiche. Questa scelta segna un nuovo capitolo nella sua carriera, orientato a sviluppare ulteriormente il suo percorso musicale.
L'interprete di Mike nel progetto dei fratelli Duffer ha svelato quali sono i suoi progetti ora che la serie Netflix si è conclusa dopo cinque stagioni. La serie Stranger Things si è conclusa dopo cinque stagioni e Finn Wolfhard, interprete di Mike, ha ora parlato dei suoi progetti per il futuro. La giovane star, intervistata da Esquire, ha ammesso che i fan potrebbero vederlo maggiormente impegnato in un altro settore artistico. I progetti di Fin Wolfhard per il 2026 Parlando di ciò che lo attende dopo aver detto addio a Hawkins, Finn Wolfhard ha rivelato che vuole concentrarsi sulla sua passione per la musica e dedicarsi alla sua band, The Aubreys. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
