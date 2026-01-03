Finiscono 1-1 le sfide tra Sassuolo e Parma e tra Genoa e Pisa

Nel pomeriggio si sono conclusi con pareggi gli incontri tra Sassuolo e Parma, e tra Genoa e Pisa, entrambi terminati 1-1. Il pareggio tra Sassuolo e Parma rappresenta un risultato importante per la corsa alla salvezza, mentre il match tra Genoa e Pisa ha lasciato insoddisfatte entrambe le squadre impegnate nella lotta per evitare la retrocessione.

AGI - I due inciontri del pomeriggio finsicono in parità, entrambi 1-1. Per il Parma pari prezioso in casa del Sassuolo in chiave salvezza, mentre al Ferraris Il delicato scontro salvezza pre-Epifania tra Genoa e Pisa scontenta entrambe le squadre in piena lotta salvezza. A Reggio Emilia il derby regionale tra Sassuolo e Parma finisce 1-1. Un risultato maturato al termine di una partita vivace, in cui entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto a caccia del bottino pieno per fare un passo importante in classifica: i neroverdi per, di fatto, blindare la salvezza, e i ducali per staccare la zona calda e dare continuità alla vittoria contro la Fiorentina.

GENOA-PISA e SASSUOLO-PARMA finiscono 1-1! ?? | Analisi e Commenti

