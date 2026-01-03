Finisce sotto un treno della metropolitana di Milano | gravissima

Un individuo è stato coinvolto gravemente in un incidente sotto un treno della metropolitana di Milano. Nonostante i tentativi di frenata, l’impatto è risultato inevitabile. Le autorità sono intervenute prontamente per le operazioni di soccorso e le verifiche del caso. La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini in corso, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni della persona coinvolta.

Appena si è reso conto di quello che stava succedendo ha cercato di frenare, ma l'impatto è stato inevitabile. Lotta tra la vita e la morte in un letto del Niguarda la 25enne che è stata travolta da un treno della M3 di Milano (la "Gialla") a Repubblica nel pomeriggio di sabato 3 gennaio.

