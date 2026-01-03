Finisce con l' auto contro un muretto muore a 59 anni lo chef Angelo Maggio | è accaduto in Salento

Un incidente stradale si è verificato sulla litoranea nord di Otranto, in provincia di Lecce, causando la morte dello chef pugliese Angelo Maggio, di 59 anni. L’incidente ha coinvolto la sua auto, che si è schiantata contro un muretto. La notizia ha suscitato dolore nella comunità locale, che ricorda con stima il professionista noto nel settore culinario.

Uno chef 59enne pugliese, Angelo Maggio, è morto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale sulla litoranea nord di Otranto, in provincia di Lecce. Maggio stava rientrando dal lavoro quando, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua Fiat Idea che è finita contro un muretto a secco. Vano è stato ogni tentativo del personale sanitario del 118 di salvargli la vita.

