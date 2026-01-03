Finisce con l'auto contro un muretto in Salento addio allo chef Angelo Maggio | aveva 59 anni

Lo chef Angelo Maggio, 59 anni, ha perso la vita in un incidente stradale nel Salento. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore della ristorazione e per la comunità locale.

Lo chef Angelo Maggio, 59 anni, è morto in un incidente stradale nel Salento. Ancora da accertare i motivi che lo hanno portato a perdere il ha controllo della sua auto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

