Finanziaria nel mirino dei Dem | Le donne pagano il prezzo più caro Dobbiamo invertire questa rotta

La Legge di Bilancio 2026 sta suscitando diverse riflessioni tra i cittadini, soprattutto riguardo alle sue ripercussioni sui diversi gruppi sociali. Secondo il Partito Democratico, donne e categorie vulnerabili sono tra i principali comparti penalizzati dalla manovra. Elisa Galuppi e Giuseppe Lagrasta evidenziano la necessità di rivedere questa direzione, per garantire equità e tutela per tutte le persone coinvolte.

"Chi viene penalizzato da questa manovra? È una domanda semplice, diretta, che molti cittadini si stanno ponendo osservando gli effetti della Legge di Bilancio 2026 sulla vita quotidiana: chi paga davvero il prezzo di questa manovra?", è da questo interrogativo che partono le considerazioni di Elisa Galuppi e Giuseppe Lagrasta, Missione Salute e Welfare del Partito Democratico. "La risposta è altrettanto chiara – riprendono gli esponenti Dem –. A essere penalizzate sono innanzitutto le donne. Con l'abolizione di Opzione Donna dal 2026 viene cancellato uno strumento di flessibilità che, pur con limiti evidenti, teneva conto di carriere femminili spesso discontinue e segnate dal lavoro di cura.

