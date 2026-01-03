final eight di coppa italia matelica incerottata

Alle 18.30 di oggi si apre il quarto di finale della Final Eight di Coppa Italia, con la Halley Thunder di Matelica che affronta San Giovanni Valdarno a Tortona. La partita rappresenta un importante momento della competizione, in un contesto caratterizzato da sfide intense e obiettivi da raggiungere. Un appuntamento che richiede attenzione e determinazione da entrambe le squadre, in un torneo che mette in palio un passaggio verso le semifinali.

Finito il conto alla rovescia per la Halley Thunder che alle 18.30 di oggi apre il 2026 a Tortona con la gara dei quarti di finale della Final eight di Coppa Italia contro la squadra toscana di San Giovanni Valdarno. È la terza partecipazione delle matelicesi alla fase finale del torneo ed è pure la terza volta che si incrociano le strade di queste due formazioni proprio in Coppa. "Siamo in Piemonte – dice coach Alberto Matassini – con l’orgoglio di partecipare all’importante gara e con la consapevolezza che avremmo meritato di prepararla e affrontarla in condizioni fisiche migliori, però vogliamo comunque onorare l’evento al massimo delle nostre attuali, limitate, possibilità". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

