Filo-terroristi e maranza | la manovalanza di Askatasuna

Filo-terroristi e maranza: la manovalanza di Askatasuna analizza le dinamiche e i gruppi coinvolti nel contesto politico e sociale. Attraverso una riflessione sulla presenza di simboli e comportamenti, si approfondiscono le modalità con cui alcuni soggetti esprimono solidarietà e adesione a determinate cause, spesso attraverso gesti e rappresentazioni che richiedono attenzione e comprensione del contesto.

Pollice, indice e medio al vento. La P38 (per fortuna solo la riproduzione con le dita, non la vera pistola semiautomatica) si alza dietro gli striscioni che esprimono solidarietà agli ultimi militanti di Askatasuna finiti in manette. Da Modena a Vicenza: giovani e giovanissimi che richiamano il terrorismo rosso, esaltando quell’arma di fabbricazione tedesca a lungo nascosta nei depositi partigiani (era un bottino di guerra) e poi ricomparsa nel pieno degli anni di piombo tra le mani dei brigatisti. Ai fratelli di Aska, i sei arresti per resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale eseguiti sul finire del 2025 tra le fila del Collettivo del liceo Einstein, il fulcro delle leve giovanili del fu centro sociale torinese, non sono andati giù. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Filo-terroristi e maranza: la manovalanza di Askatasuna Leggi anche: Scontri al corteo di Askatasuna: 11 agenti feriti. Gli antagonisti: "Non è ancora finita". La Lega: "Terroristi" Leggi anche: Askatasuna, guerriglia a Torino: bombe carta e incendi al corteo degli antagonisti. La Lega: "Vanno trattati come terroristi" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. L'ATTACCO AL CONSOLATO USA DI FIRENZE E LE NUOVE OMBRE FILO-HAMAS EMERSE DALL'INCHIESTA DI GENOVA | di Massimo Balsamo Un attentato dimostrativo avvenuto a Firenze all’inizio del 2024 torna oggi al centro dell’attenzione investigati - facebook.com facebook Da tempo denunciavamo il doppio filo che legava certe associazioni al terrorismo, ma la sinistra ci attaccava insieme al suo circo mediatico. Adesso chiedano umilmente scusa, soprattutto agli italiani. x.com

