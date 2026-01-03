Figurine Panini Enzo Giunta fissa l' obiettivo | Superare 2.200 album completati

Enzo Giunta, rappresentante di Panini, ha annunciato l’obiettivo di superare i 2.200 album completati nella stagione 2025/26. L’azienda, nota per le sue figurine di calcio, amplia la propria offerta, includendo serie A, Serie B e campionati mondiali. Questa strategia mira a soddisfare l’interesse crescente dei collezionisti e degli appassionati di calcio, mantenendo alta la qualità e l’attenzione ai dettagli delle proprie produzioni.

