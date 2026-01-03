Figurine Panini Enzo Giunta fissa l' obiettivo | Superare 2.200 album completati

Da brindisireport.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Enzo Giunta, rappresentante di Panini, ha annunciato l’obiettivo di superare i 2.200 album completati nella stagione 2025/26. L’azienda, nota per le sue figurine di calcio, amplia la propria offerta, includendo serie A, Serie B e campionati mondiali. Questa strategia mira a soddisfare l’interesse crescente dei collezionisti e degli appassionati di calcio, mantenendo alta la qualità e l’attenzione ai dettagli delle proprie produzioni.

BRINDISI - Serie A, Serie B e campionati del mondo. La Panini triplica i propri album dei calciatori, nella stagione 202526. Un dei club di collezionisti più nutriti è quello che fa capo al notissimo collezionista brindisino Vincenzo Giunta, guardia giurata diventata un punto di riferimento fra. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

figurine panini enzo giunta fissa l obiettivo superare 2200 album completati

© Brindisireport.it - Figurine Panini, Enzo Giunta fissa l'obiettivo: "Superare 2.200 album completati"

Leggi anche: L’album dei calciatori. Presentata a Lissone la nuova collezione delle figurine Panini

Leggi anche: Panini dalla coccoina all’intelligenza artificiale: ecco come cambia lo storico album delle figurine dei calciatori

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Figurine Panini, Enzo Giunta fissa l'obiettivo: Superare 2.200 album completati.

figurine panini enzo giuntaFigurine Panini, Enzo Giunta fissa l'obiettivo: "Superare 2.200 album completati" - Un dei club di collezionisti più nutriti è quello che fa capo al notissimo ... brindisireport.it

Figurine dei calciatori, la grande passione e quel fascino senza tempo - Le Figurine Panini formano una costellazione di volti del calcio che riempiono l’immaginario sportivo di collezionisti seriali dal loro primo apparire nel 1961. lagazzettadelmezzogiorno.it

Album calciatori Panini 2023/24, le novità: più figurine e l'audio dei calciatori - Giunto alla 63a edizione, l'album delle figurine dei calciatori Panini ha svelato quest'oggi presso l'International Broadcasting Center, il centro di produzione di Lega Serie A a Lissone, le novità ... tg24.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.