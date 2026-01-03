La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 sta per arrivare a Genova, segnando un momento importante dell’evento. In questa guida troverai tutte le informazioni su dove e quando poterla vedere, oltre alla mappa del percorso. Prepara la tua giornata per vivere da vicino questa simbolica rappresentazione dello spirito olimpico, in un’occasione di grande partecipazione cittadina.

Manca meno di una settimana e Genova è pronta ad accogliere il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026.Venerdì 9 gennaio il capoluogo ligure sarà la destinazione finale della 33esima tappa del viaggio della Fiamma Olimpica, partita da Olimpia antica, in Grecia, lo scorso 26. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Fiamma olimpica, tutto pronto per l'arrivo a Genova: dove e quando vederla, la mappa del percorso

Leggi anche: Milano-Cortina 2026 | Tutto pronto a Livorno per l'arrivo della fiamma olimpica: tedofori, percorso e villaggio in piazza della Repubblica

Leggi anche: La Fiamma Olimpica arriva ad Ancona e provincia. Quando, come e dove vederla

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Olimpiadi Milano Cortina, tutto pronto per il passaggio della Fiamma da Foggia; Passaggio della Fiamma Olimpica a Gaeta, 26 dicembre 2025; Benevento, tutto pronto per l’arrivo della Fiamma Olimpica: l’elenco dei 38 tedofori; Il Viaggio della Fiamma di Milano Cortina 2026 in Italia: protagonisti e programma della tappa 42 a Verona.

Fiamma olimpica, tutto pronto per l'arrivo a Genova: dove e quando vederla, la mappa del percorso - Tutto quel che serve sapere per ammirare il passaggio della Fiaccola a Genova: strade coinvolte, la mappa, i tedofori ... genovatoday.it

San Benedetto si prepara al passaggio della Fiamma Olimpica - 15 del 4 gennaio in via Togliatti, all'altezza della scuola media Curzi, per poi proseguire verso le vie del centro ... rivieraoggi.it

La Fiamma Olimpica illumina le bellezze di Valeggio - L'amministrazione di Valeggio sul Mincio ha confermato che il viaggio della Fiamma Olimpica toccherà il centro e Borghetto, lunedì 19 gennaio ... veronaoggi.it