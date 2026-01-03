Martedì 6 gennaio, Cesena ospiterà la staffetta della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026. L’evento, parte integrante dei Giochi olimpici, attraverserà diverse vie della città, tra cui via del Mare. Questa iniziativa rappresenta un momento di condivisione e di valorizzazione dei valori sportivi, coinvolgendo la comunità locale nel percorso simbolico verso i prossimi Giochi.

Martedì 6 gennaio la città di Cesena sarà attraversata dal viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026, uno degli eventi simbolo che accompagna i Giochi olimpici e che porterà nel territorio cittadino i valori dello sport, della partecipazione e della condivisione. "Il passaggio dei tedofori è un evento di particolare importanza – commenta l’assessore allo Sport Christian Castorri – al quale invitiamo tutta la cittadinanza a prendere parte con entusiasmo e collaborazione, rispettando le temporanee modifiche alla viabilità. Sarà l’occasione per vivere insieme un momento emozionante, che porterà Cesena al centro del cammino olimpico verso Milano-Cortina 2026". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiamma olimpica in città. I tedofori dell’Epifania, staffetta da via del Mare

Leggi anche: Cesena accoglie la fiamma olimpica, ecco il percorso della staffetta: 20 tedofori verso Milano-Cortina

Leggi anche: La Fiamma Olimpica arriva in Italia. Ecco i tedofori città per città

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

I tedofori per le vie della Città Bianca | la fiamma olimpica a Ostuni; La fiamma olimpica passa in città | Sarà una domenica di festa; La torcia olimpica in città Percorrerà 4 chilometri Un maxischermo in piazza; La Fiamma Olimpica attraversa Avellino | la città risponde le istituzioni no.

Pesaro, la Fiamma Olimpica darà spettacolo ma attenti ai divieti di sosta e transito: la mappa. Tedofori: ecco il primo nome - PESARO Emozione, fibrillazione e organizzazione per il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 atteso a Pesaro per lunedì prossimo, 5 gennaio, tra le 14 e le 15, con ... corriereadriatico.it