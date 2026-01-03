Il Festival del Circo di Montecarlo 2025-2026 conclude la sua 47ª edizione con la seconda e ultima puntata, trasmessa su Rai 1 il 3 gennaio. Una manifestazione che celebra le eccellenze del circo internazionale, offrendo uno sguardo sulle esibizioni più affascinanti e sugli artisti di talento che rendono unica questa tradizione.

Festival del Circo di Montecarlo 2025 2026: la seconda e ultima puntata della 47esima edizione su Rai 1, 3 gennaio. Anticipazioni, conduttori, ospiti, numeri, giocolieri, artisti, acrobati, cast, quante puntate, location, streaming. Questa sera, 3 gennaio 2026, va in onda in prima serata su Rai 1 la seconda e ultima puntata del Festival del Circo di Montecarlo, giunto alla 47esima edizione. Nato nel 1974 per volere del Principe Ranieri di Monaco, il Festival è diventato nel tempo un simbolo dell’eccellenza circense mondiale. Ma vediamo insieme le anticipazioni di questa sera. Anticipazioni, ospiti, conduttori, numeri. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Festival del Circo di Montecarlo: la seconda e ultima puntata della 47esima edizione su Rai 1

Leggi anche: Festival del Circo di Montecarlo: la 47esima edizione su Rai 1

Leggi anche: Festival Internazionale del Circo di Montecarlo 2025: al via la 47ª edizione su Rai 1

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Festival del Circo di Montecarlo, su Rai1 gran finale con Laura Barth (ma senza animali); 47° Festival del Circo di Montecarlo su Rai 1, cosa aspettarsi: dalla scelta sugli animali ai premi dei Clown; Ascolti tv ieri sabato 27 dicembre chi ha vinto tra il Festival del Circo di Montecarlo, Il Volo e Shrek; Il Festival del Circo di Montecarlo del 27 dicembre su Rai 1 è in diretta o registrato?.

Festival del Circo di Montecarlo (3 gennaio), su Rai1 gran finale con Laura Barth: tutti i vincitori - L’appuntamento è per questa sera, sabato 3 gennaio 2026, con il secondo grande evento che mostra il meglio del circo contemporaneo: anticipazioni. libero.it