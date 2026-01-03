Festeggiamenti nell’intervallo della finale di Istanbul? Serginho | Tutte caz**te Ecco cosa è successo…

Durante l’intervallo della finale di Istanbul, Serginho ha condiviso con 'La Gazzetta dello Sport' i dettagli di quanto accadde nel 2005, evidenziando come i festeggiamenti si siano trasformati in un episodio complicato. In questa intervista, il calciatore ripercorre quei momenti, offrendo uno sguardo diretto e sincero su uno degli avvenimenti più discussi della storia del calcio europeo.

Serginho ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' di cosa accadde nell'intervallo di Milan-Liverpool, finale di Champions League persa a Istanbul nel 2005. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

