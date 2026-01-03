Feste sulla neve | successo a metà Piste affollate ma pochi pernottano

Le feste sulla neve a Abetone Cutigliano hanno registrato un afflusso elevato di visitatori, con piste affollate e molte persone presenti durante il periodo di Capodanno. Tuttavia, il numero di pernottamenti in hotel è rimasto limitato, riflettendo un bilancio complessivo positivo ma privo di grandi entusiasmi. La situazione evidenzia un interesse crescente per le attività sulla neve, anche se ancora poca presenza di turisti che scelgono di soggiornare più a lungo.

MONTAGNA Bilancio positivo, ma senza particolare entusiasmo, per gli alberghi di Abetone Cutigliano durante i giorni di Capodanno. Molti i turisti che hanno affollato le piste e i centri abitati. E se non tutti gli hotel hanno fatto registrare il tutto esaurito, i ristoranti sono stati letteralmente presi d’assalto. "Nei giorni di Capodanno - spiega Mirko Colabianchi, direttore del Val di Luce Spa Resort - si è registrato un andamento complessivamente positivo, con un aumento delle presenze anche da fuori regione. Il risultato è attribuibile alle favorevoli condizioni climatiche e alla piena efficienza degli impianti aperti, che hanno garantito stabilità e continuità nella gestione delle attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

