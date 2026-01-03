Festa Nazionale della Befana | da domani una girandola di eventi

A partire da domani, Urbania ospita la 29ª Festa nazionale della Befana, un evento che si svolge nel centro storico con spettacoli, laboratori e mercatini. Per tre giorni, cittadini e visitatori potranno partecipare a oltre 100 appuntamenti distribuiti in 10 location, arricchiti da giochi, spettacoli e una grande quantità di caramelle. Un’occasione per vivere un momento di tradizione e convivialità nel rispetto della sobrietà e dell’atmosfera festiva.

Partirà domani la 29ª Festa nazionale della Befana di Urbania, con tre giorni di spettacoli, giocolieri, laboratori, giochi e mercatini nel centro storico, 10 location, 100 appuntamenti e tre quintali di caramelle da distribuire. I bagordi cominceranno alle 10 in piazza San Cristoforo, con la consegna delle chiavi della città alla Befana, da parte del sindaco. A seguire, alle 11, primo show delle Befane con Befana dance, a cura di Passi di Danza e Collettivo Flow. Piazza Duomo sarà per l'intera giornata dedicata alle famiglie, con i laboratori di tiro con l'arco degli Arcieri Castrum Firmignani.

