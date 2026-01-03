L’Anteas Grosseto avvia il nuovo anno con la Festa dell’Epifania, un evento dedicato ai bambini, ai ragazzi delle famiglie assistite, ai volontari e ai soci. Un’occasione per condividere momenti di convivialità e solidarietà, rafforzando il senso di comunità e attenzione verso le persone più fragili. La manifestazione sottolinea l’impegno dell’associazione nel promuovere iniziative di sostegno e inclusione sul territorio.

GROSSETO Anteas Grosseto apre il nuovo anno con una grande festa dedicata ai bambini e ai ragazzi delle famiglie assistite, dei volontari, dei soci. Una grande festa, per stare insieme e avviare con serenità e allegria l’anno appena iniziato. È con questi obiettivi che Anteas Grosseto aps, l’associazione promossa dalla Federazione Pensionati Cisl, ha organizzato per lunedì 5 gennaio, dalle 16, nella sala "Pace" di via Unione sovietica 44 una festa aperta, dedicata ai bambini e ai ragazzi delle famiglie assistite, a quelli dei volontari e dei soci. Sono centinaia, infatti, le famiglie che vivono a Grosseto e Orbetello che sono sostenute dall’attività di Anteas, attraverso la distribuzione di pacchi alimentari, cibo fresco, abiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa dell’Epifania firmata Anteas

